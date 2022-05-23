Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu

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Bundesliga'da Bayern Münih'in ardından sezonu 2. sırada tamamlayan Borussia Dortmund'da teknik direktör Marco Rose ile yollar ayrılmıştı. Alman devinin yeni hocası belli oldu.

"TAKIMIN VE KULÜBÜN BAŞARISI İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"

Borussia Dortmund teknik direktörlük koltuğuna Edin Terzic'in getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyura açıklamalarına yer verilen Terzic, "Birçok insan Borussia Dortmund'un benim hayatımda ne kadar önemli bir rolü olduğunu bilmeli. Bu nedenle büyük bir sorumluluğu bana teslim ettikleri için teşekkür ediyorum. Takımın ve kulübün başarısı için her şeyimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMIŞTI

Edin Terzic, Türkiye'de Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev almıştı.