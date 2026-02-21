BOTAŞ, OGM Ormanspor'u Farklı Yendi

Salon: Ankara
Hakemler: Abdullah Koputan, Niyazi Yasin Kahraman, Burak Erkan
BOTAŞ: Bejedi 6, Tuba Poyraz 18, Dantas 16, İdil Yeniçulha 14, Serfa 10, Işık Su Güven 6, Ayşegül Günay Aladağ 5, Mina Berber 6, Selin Rachel Gül, Işılay Eğin 8, Begüm Demir 2, Defne Çınar 2
OGM Ormanspor: Duygu Özen 10, Kübra Erat 3, Damla Gezgin 11, Gamze Takmaz, de Shields 10, Yaren Düzcü 5, Melisa Dönmez 5, Aliye Nur Orak 3, Yağmur Güvercin 5, Ecrin Su Özdemir 4
1. Periyot: 23-16
Devre: 46-32
3. Periyot: 66-42
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında BOTAŞ, başkent derbisinde OGM Ormanspor'u 93-56 mağlup etti.
BOTAŞ ligde 11. galibiyetini alırken, 15. mağlubiyetini yaşayan OGM Ormanspor'un play-off'a katılma şansı kalmadı.
