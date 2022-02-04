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Boyabat'a 4 bin kişilik stat - Son Dakika

Boyabat'a 4 bin kişilik stat

04.02.2022 16:42
Boyabat'a 4 bin kişilik stat

Sinop'un Boyabat ilçesinde mevcut 70 yıllık ilçe stadı için yenileme yapılacağı duyuruldu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde mevcut 70 yıllık ilçe stadı için yenileme yapılacağı duyuruldu. Yeni stat, 4 bin seyirci alacak.

İlçede 70 yıldır hizmet veren Boyabat Stadyumu, ilçeye artık yetersiz gelmesi nedeniyle büyütülecek. İlçe stadı yapım işi için Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 7 Şubat tarihinde ihaleye çıkacak. İhale ilanında 3 bin seyirci kapasitesinin olduğu belirtilirken, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, stat içinde düzenlemelerle kapasitenin 4 bine çıkartılacağını açıkladı.

Başkan Şefik Çakıcı, "İlçemizin eski stadı yeterli gelmemekteydi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz de ilçemizin bu ihtiyacını karşılamak amacıyla bu projeyi başlattı. Yeni stat için 3 bin kişilik olduğu belirtilmekte fakat tabii bu kapasiteyi 4 binlere çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha kalabalık kesime hizmet etmesini amaçlıyoruz. İhale süreci 270 gün olarak nitelendirildi. İhalenin ardından 9 ayın sonunda yani bir sonraki sezonun başlarında stadımızı hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi. - SİNOP

Boyabat'a 4 bin kişilik stat

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Hisarcık, Boyabat, gençlik, Sinop, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boyabat'a 4 bin kişilik stat - Son Dakika Spor


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