Bozova'da tenis turnuvası düzenleniyor - Son Dakika
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Bozova'da tenis turnuvası düzenleniyor

04.03.2022 13:21
Bozova'da tenis turnuvası düzenleniyor

Sporun her alanına yatırımlar yapan Suphi Aksoy başkanlığındaki Bozova Belediyesi, bu kez Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanlığı ile ortaklaşa tenis turnuvası düzenledi.

Sporun her alanına yatırımlar yapan Suphi Aksoy başkanlığındaki Bozova Belediyesi, bu kez Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanlığı ile ortaklaşa tenis turnuvası düzenledi. Bozova'da düzenlenen ve 74 sporcunun katılım sağladığı turnuva, heyecanla başladı.

Göreve geldiği günden beri gençliğe ve gençlere önem veren Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, gençleri bu kez tenis turnuvasında buluşturdu. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ve Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Şube Müdürü Ahmet Alpay'ın topa ilk vuruşla başlayan turnuvaya, 74 sporcu katıldı.

Başkan Aksoy sporculara başarılar diledi

Turnuvaya katılan 74 sporcuya başarı dileklerinde bulunan Belediye Başkanı Suphi Aksoy, "Bugün burada düzenlenen tenis turnuvasındaki tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bu turnuvanın düzenlenmesinde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, Gençlik Spor Daire Başkanı Ahmet Dedeoğlu ve Şube Müdürü Ahmet Alpay'a ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Bozova Gençlik Merkezi Müdürü ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılan tüm sporculara da başarılar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Suphi Aksoy, gençlik merkezi bünyesinde devam eden kursları da ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti. Kurslarla ilgili kurum yetkililerinden bilgi alan Başkan Aksoy, "Gençlik merkezinde devam eden kurslarda 600 genç ve çocuğumuz çeşitli alanlarda kurs görüyor. Bu sayının önümüzdeki yıllarda Bine çıkacağı inancındayım. Gençlik merkezinde kurs gören tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Bozova'da tenis turnuvası düzenleniyor
Bozova'da tenis turnuvası düzenleniyor
Bozova'da tenis turnuvası düzenleniyor

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Kaynak: İHA

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