Hırvatistan'ın yıldızı Modric'in aklı Türkiye maçında kaldı. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan, penaltı atışları sonucunda turnuvaya havlu atmıştı. O dönem Hırvatlar'ın genç yeteneği olan Modric, kaçırdığı penaltıyla elenmelerine sebep olmuştu.
Penaltılarla elenen Brezilya'da oynayan arkadaşlarını teselliye giden Modrid, maçtan sonra Türkiye'ye kaçırdığı penaltıdan sonra yaşadığı duyguları anlattı.
Maçtan sonra Rodrygo'nun yanına giden Modric, "Herkes penaltı kaçırabilir. Ben de 2008'de Türkiye maçında penaltı kaçırınca yıkılmıştım ama bu durum insanı güçlendiriyor' dedim. Rodrygo da bundan güçlenerek çıkacaktır, eminim" açıklamasını yaptı. Modric'in ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Spor › Hırvat yıldız Modric'in Brezilya maçından sonra yaptığı Türkiye açıklaması gündeme oturdu - Son Dakika