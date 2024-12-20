Brugge: Orta Çağ Mirası ve Futbol Keyfi

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Belçika'nın Batı Flandre bölgesinin başkenti Brugge, orta çağdan kalma yapıları ve kanallarıyla dünyada en fazla turist çeken şehirlerden biri.

Belçika'nın en büyük 6. şehri olan ve yılda yaklaşık 8 milyon turisti ağırlayan Brugge, gotik mimariye sahip yapıları, Arnavut kaldırımlı sokakları ve su kanallarıyla dikkati çekiyor.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Brugge, "Yüzyıllar boyunca evrim geçirirken tarihi dokusunu koruyan Orta Çağ tarihi yerleşimlerinin olağanüstü bir örneği" olarak tanımlanıyor. Kentin tarihi merkezi olarak bilinen "Grote Markt", 13'üncü yüzyıldan bu yana süreklilik arz eden bir kentsel yaşamı yansıtıyor.

Şehri ziyaret edenler için kanallar arasında tekne turu en favori aktivitelerin başında geliyor.

Küçük şehrin iki takımı Avrupa kupalarında

Küçük bir şehir olan Brugge'ün iki futbol takımı, bu sezon Avrupa kupalarında mücadele ediyor.

Kentin takımlarından Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Cercle Brugge ise UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam ediyor. İki takım da kapasitesi 29 bin olan Jan Breydel Stadı'nda maçlarını oynuyor.

Cercle Brugge, Konferans Ligi'nde dün RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Cercle Brugge, lig aşamasını 11 puanla 8. sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

RAMS Başakşehir ise topladığı 6 puanla 26. sırada kaldı ve organizasyona veda etti.