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Bucaspor 1928'e sakatlık şoku - Son Dakika
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Bucaspor 1928'e sakatlık şoku

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasından mağlubiyetle ayrılan Bucaspor 1928'e sakatlardan bir iyi bir de kötü haber geldi. Berke Bıyık çalışmalara başlarken, Erhan Çelenk'in MR'ında kemik iliği ödemi tespit edildi.

Bucaspor 1928\'e sakatlık şoku
16.12.2023 - 11:18,
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasından mağlubiyetle ayrıldıktan sonra 14 maçtır bileği bükülmeyerek yarışa ortak olan Bucaspor 1928'e sakatlardan bir iyi bir de kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerde 12 Kasım'daki Kırşehir SFK mücadelesinin ardından 1 ayı aşkın süredir takımdan ayrı kalan Berke Bıyık, fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı. Berke'nin takımla antrenmanlara başlayıp formasına kavuşması ise zaman alacak. 1461 Trabzon maçının ardından tendon çevresinde ağrı hissederek Esenler Erokspor deplasmanında forma giymeyen Erhan Çelenk'in ise MR'ında kemik iliği ödemi tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun tedavisi başladı.

Kaynak: DHA
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