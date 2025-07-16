Budapeşte\'de Güreş Turnuvası

Polyak Imre & Varga Janos Memorial Ranking Serisii, 17-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.

Polyák Imre Ranking Serisi Turnuvası'nda mücadele edecek olan erkekler serbest stilde : 57kg - Bekir Keser, 61kg - Emrah Ormanoğlu, 70kg - Haydar Yavuz, 79kg - Muhammet Akdeniz, 86kg - Osman Göçen, 92kg - Alperen Tokgöz, 97kg - Resul Güne, 125kg - Efe Anıl Al, yarışacak.

Polyak Imre & Varga Janos Memorial Ranking Serisi kadınlar da ise, 50kg - Evin Demirhan Yavuz, 53kg - Zeynep Yetgil, 55kg - Esra Pul, 57kg - Elvira Süleyman, 59kg - Bediha Gün, 65kg - Kadriye Koçak, 68kg - Buse Çavuşoğlu, 76kg - Elmira Yasin, Türkiye'yi temsil edecek.

Erkekler Grekoromen Stilde ise;

63kg - Kerem Kamal, 67kg - Murat Fırat,

72kg - Furkan Yıldız, 72kg - Mehmet Mustafa Şahin, 77kg - Yunus Emre Başar, 77kg - Ahmet Yılmaz, 82kg - Burhan Akbudak, 97kg - Abdulkadir Çebi,

130kg - Muhammet Hamza Bakır yarışacak.