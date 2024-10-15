Buğra Selimzade 7. Oldu

Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası Finali'nde mücadele eden Buğra Selimzade, erkekler 10 metre havalı tabancada 7. sırayı aldı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen organizasyonda 10 metre havalı tabanca kategorisindeki yarışmalar yapıldı.
Erkekler elemelerinde 581 puanla 2. olarak finale çıkan Buğra, 137,1 puan toplayarak 7'nciliği elde etti.
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Türkiye'ye olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdıkları Paris 2024'ten bu yana ilk resmi yarışmalarına katıldı.
Erkekler elemelerini 572 puanla 11. sırada bitiren Yusuf ve kadınlar elemelerinde 563 puanla 9. sırayı alan Şevval İlayda, finale yükselemedi.
Organizasyon, trap kategorisindeki yarışmalarla devam edecek.
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