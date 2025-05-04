Bugünkü Spor Maçları Programı - Son Dakika
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Spor

Bugünkü Spor Maçları Programı

Voleybol, Süper Lig ve daha fazla spor dalında maçlar bugün başlıyor.

04.05.2025 00:29
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VOLEYBOL/ CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ

16.00 Vero Volley - VakıfBank

19.00 Conegliano - Scandicci

SÜPER LİG

16.00 Samsunspor- Eyüpspor

19.00 Fenerbahçe- Beşiktaş

19.00 Adana Demirspor-Göztepe

1. LİG

Maçların tamamı 16.00'da başlayacak

Çorum FK- Şanlıurfaspor

Erzurumspor FK-Ümraniyespor

Keçiörengücü- MKE Ankaragücü

Esenler Erokspor- İstanbulspor

Pendikspor- Fatih Karagümrük

Manisa FK-Bandırmaspor

Gençlerbirliği- Sakaryaspor

Iğdır FK-Kocaelispor

Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor

Boluspor- Yeni Malatyaspor

KADIN FUTBOL LİGİ

14.00 ABB FOMGET - Galatasaray

14.00 ALG - Fenerbahçe

BİSİKLET

60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabı Çeşme- İzmir arasında koşulacak

ATLETİZM

Çeşme Maratonu'nda 29 ülkeden 2606 sporcu koşacak

BASKETBOL

18.00 Darüşşafaka Lassa-Semt77 Yalovaspor

Kaynak: DHA

Basketbol, Atletizm, Voleybol, Futbol, Spor, Son Dakika

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