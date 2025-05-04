VOLEYBOL/ CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ
16.00 Vero Volley - VakıfBank
19.00 Conegliano - Scandicci
SÜPER LİG
16.00 Samsunspor- Eyüpspor
19.00 Fenerbahçe- Beşiktaş
19.00 Adana Demirspor-Göztepe
1. LİG
Maçların tamamı 16.00'da başlayacak
Çorum FK- Şanlıurfaspor
Erzurumspor FK-Ümraniyespor
Keçiörengücü- MKE Ankaragücü
Esenler Erokspor- İstanbulspor
Pendikspor- Fatih Karagümrük
Manisa FK-Bandırmaspor
Gençlerbirliği- Sakaryaspor
Iğdır FK-Kocaelispor
Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor
Boluspor- Yeni Malatyaspor
KADIN FUTBOL LİGİ
14.00 ABB FOMGET - Galatasaray
14.00 ALG - Fenerbahçe
BİSİKLET
60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabı Çeşme- İzmir arasında koşulacak
ATLETİZM
Çeşme Maratonu'nda 29 ülkeden 2606 sporcu koşacak
BASKETBOL
18.00 Darüşşafaka Lassa-Semt77 Yalovaspor
Son Dakika › Spor › Bugünkü Spor Maçları Programı - Son Dakika
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