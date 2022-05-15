Buharkent'te yarış otomobilleri görücüye çıktı - Son Dakika
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Buharkent'te yarış otomobilleri görücüye çıktı

15.05.2022 10:47

- Buharkent'te pilotlar ve otomobilleri görücüye çıktı Türkiye Tırmanma yarışlarının ilk ayağı Buharkent'ten start alıyor.

- Buharkent'te pilotlar ve otomobilleri görücüye çıktı

AYDIN - Türkiye Tırmanma yarışlarının ilk ayağı Buharkent'ten start alıyor. 28 otomobilin yarışacağı Buharkent Tırmanma Yarışının ilk gününde yarış araçları ve pilotlar görücüye çıktı. İlçenin ana caddesinde sembolik olarak start alan birbirinden güçlü araçların gösterisi nefes kesti.

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen ve Buharkent Belediyesi destekleri ile gerçekleştirilen AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Buharkent Tırmanma Yarışı 4 ayrı kategoride 28 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor. Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz ve Belediye Başkanı Mehmet Erol'un ev sahipliğinde yapılan sembolik start törenine AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, siyasiler ve protokol üyelerinin yanı sıra yüzlerce yarışsever katıldı.

Belediye Hizmet Binası önünde hazırlanan start takı önünde gerçekleştirilen sembolik törende protokol üyeleri tek tek araçların startını vererek yarışları başlattı. İlçe halkı ve protokol üyelerinin büyük heyecanla izlediği sembolik startta birbirinden güçlü otomobillerin gösterileri büyük alkış aldı. Sembolik açılış töreninde Belediye Başkanı Mehmet Erol'un ile birlikte AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık birlikte zeybek oynadı.

Erol: "Önemli bir yarışa ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz"

Yarışların aynı zamanda ilçenin tanıtımı açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, geçtiğimiz yıl sezonun son yarışlarına ev sahipliği yapan Buharkent'in bu kez sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacağını ifade etti. Başkan Erol, "Önemli bir yarışa ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle bu yarışta emeği geçen başta belediye çalışanlarımız olmak üzere Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Özer Yüce olmak üzere tüm ekibine ve yarışlara katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl çok güzle geçen yarışların ardında bu sene daha fazla katılımla yarışlarımız gerçekleşiyor. Bu sene daha iddialı bir yarış olacağına inanıyorum. Herkese iyi seyirler dilerim. Kazasız belasız bir yarış olsun. Tüm yarışmacılara da başarılar dilerim" dedi.

Buharkent'te yarış otomobilleri görücüye çıktı
Buharkent'te yarış otomobilleri görücüye çıktı
Buharkent'te yarış otomobilleri görücüye çıktı
Buharkent'te yarış otomobilleri görücüye çıktı
Buharkent'te yarış otomobilleri görücüye çıktı
Buharkent'te yarış otomobilleri görücüye çıktı
Buharkent'te yarış otomobilleri görücüye çıktı
Buharkent'te yarış otomobilleri görücüye çıktı
Buharkent'te yarış otomobilleri görücüye çıktı
Buharkent'te yarış otomobilleri görücüye çıktı
Buharkent'te yarış otomobilleri görücüye çıktı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Buharkent'te yarış otomobilleri görücüye çıktı - Son Dakika


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