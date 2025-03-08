Bülent Korkmaz: Çalışmaya Devam! - Son Dakika
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Spor

Bülent Korkmaz: Çalışmaya Devam!

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Korkmaz, Manisa FK maçından sonra çalışma vurgusu yaptı.

08.03.2025 23:23
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- Bülent Korkmaz: "Yapacak tek şey çalışmaya devam etmek"

İSTANBUL - Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, maçtan önce mücadeleden kesin galibiyetle ayrılma hedefleri olduğunu söyleyerek, "Yapacak tek şey çalışmaya devam etmek" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarı kendileri adına kötü bir oyun olduğundan bahseden Korkmaz, "İlk yarı istemediğim bir oyun oldu. Ne mücadele, ne pas alışverişi, ne hücum vardı. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle birlikte daha dengeli ve daha iyi bir oyun oynamaya başladık. İlk yarıda iyi oynamamıza rağmen golü bulmamız, bizi ikinci yarıya daha iyi hazırladı. Ama istediğimiz sonuç tabii bu değil. Son 4 maç, 4 beraberlik. Kesin galip gelmemiz gerekiyordu. Bu maça o gözle baktık ama olmadı. Artık bundan sonrasına bakacağız. Yapacak tek şey çalışmaya devam etmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: Çalışmaya Devam! - Son Dakika

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