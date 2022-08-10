Dünya ikincisi genç tekvandocu, memleketi Osmaniye'de törenle karşılandı - Son Dakika
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Dünya ikincisi genç tekvandocu, memleketi Osmaniye'de törenle karşılandı

10.08.2022 12:17
Dünya ikincisi genç tekvandocu, memleketi Osmaniye'de törenle karşılandı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Münir Furkan Doğru için memleketi Osmaniye'de karşılama töreni düzenlendi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Münir Furkan Doğru için memleketi Osmaniye'de karşılama töreni düzenlendi.

Münir Furkan Doğru kente gelişinde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ile çok sayıda sporcu tarafından karşılandı.

Davul ve zurna çalınarak karşılanan Münir, kendisi için hazırlanan pastayı kesip, sporcu arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğlendi.

Münir, gazetecilere, karşılamadan dolayı çok mutlu olduğunu belirtip, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Duygularını paylaşan milli sporcu, "Madalya aldığım için çok mutluyum. Ülkem adına da büyük bir madalya. Dünya ikinciliği farkı bir duygu. Bana hayal gibi geliyordu ama çok şükür gerçek oldu. Bundan sonra gözümü yükseklere diktim. Artık dünya ve Avrupa şampiyonluğu istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sedat Acar da kentte ilk kez bir sporcularının tekvandoda dünya ikincisi olduğunu aktararak, "Münir'in başarısıyla olağanüstü bir gün yaşandı. Gururlandığımız, onurlandığımız müthiş günlerden geçiyoruz. Bugün de o günlerden bir tanesi. Tekvandoda il olarak tarihimizde ilk defa dünya ikinciliği çıkardık. Kardeşim olağanüstü bir sonuçla döndü, hepimizi gururlandırdı. Çok rahat madalya alacağını kendisine de söylemiştim. Bizi, şehrimizi ve ülkemizi mahcup etmediği için kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Münir Furkan Doğru, Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nın 6 Ağustos'taki erkekler 73 kiloda finalinde karşılaştığı İranlı rakibi Reza Kalhor'a yenilerek gümüş madalya kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Sedat Acar, Osmaniye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya ikincisi genç tekvandocu, memleketi Osmaniye'de törenle karşılandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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