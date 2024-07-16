Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var - Son Dakika
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Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği futbolcuların başında yer alan Ryan Kent'e Premier Lig ekibi Ipswich Town talip oldu. Premier Lig'in yeni ekibinin ilgisinde ciddi olması durumunda Fenerbahçe'nin Kent'in ayrılığı için her türlü kolaylığı sağlayacağı belirtildi.

16.07.2024 11:02
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İsmail Kartal sonrası takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getiren ve yeni sezona iddialı bir kadro kurarak başlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

PREMİER LİG'DEN TALİP ÇIKTI

Portekizli antrenör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği ve takımdan ayrılmasını istediği Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı.

KOLAYLIK SAĞLANACAK

Premier Lig'e yeni yükselen Ipswich Town Kent ile ilgileniyor. Premier Lig'in yeni ekibinin ilgisinde ciddi olması durumunda Fenerbahçe'nin Kent'in ayrılığı için her türlü kolaylığı sağlayacağı belirtildi.

Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var
Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho\'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig\'den talip var
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: ferdiyi Beşiktaşa verirmisiniz 2 9 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: sezon ortasında kacmazsa iyi 1 0 Yanıtla

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