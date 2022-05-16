Burak Elmas: Fatih Terim'i görevden alırken çok zorlandım, her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını öğrensem de... - Son Dakika

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde basın toplantısı düzenleyen Burak Elmas, sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili ses getiren bir açıklama yaptı.

"FATİH TERİM'İN İBRASIZLIK İÇİN ÇALIŞTIĞINI ARKADAŞLARIM TEYİT ETTİ"

Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Fatih hocayla ilgili görüşlerimi anlattım, kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etmiş olsa da." ifadelerini kullandı.