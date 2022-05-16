Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde basın toplantısı düzenleyen Burak Elmas, sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili ses getiren bir açıklama yaptı.
Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Fatih hocayla ilgili görüşlerimi anlattım, kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etmiş olsa da." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Burak Elmas: Fatih Terim'i görevden alırken çok zorlandım, her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını öğrensem de... - Son Dakika