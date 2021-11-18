Burak Elmas'tan sahiplendiği Simba'ya samimi sitem! Paylaşımı herkesi gülümsetti

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Zorlu maç öncesi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas'ın yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

"BİZ ÇALIŞIRKEN SİMBA'NIN UYKUSU GELMİŞ"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas daha önce yaptığı paylaşımda, "Galatasarayımızın artık Simba'sı var. Kartal'dan servis motoruna saklanarak kulübümüze kadar gelen bu minik yavruyu sahiplendik. Ofisimize enerji ve neşe kattı" ifadelerine yer vermişti. Elmas, ofisindeki koltukta Simba'nın uyuduğu yeni bir fotoğrafı paylaşarak, "Biz çalışırken Simba'nın uykusu gelmiş!" dedi. Başkanın bu gönderisi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.