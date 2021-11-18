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Burak Elmas'tan sahiplendiği Simba'ya samimi sitem! Paylaşımı herkesi gülümsetti - Son Dakika

Burak Elmas'tan sahiplendiği Simba'ya samimi sitem! Paylaşımı herkesi gülümsetti

18.11.2021 20:02
Burak Elmas'tan sahiplendiği Simba'ya samimi sitem! Paylaşımı herkesi gülümsetti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, futbolcuların servis aracının içine saklanarak stada gelen kediyi sahiplenerek Simba adını vermişti. Elmas, ofisinde kedinin koltuk üzerinde uyuduğu bir fotoğrafı "Biz çalışırken Simba'nın uykusu gelmiş!" sözleriyle sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Zorlu maç öncesi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas'ın yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

"BİZ ÇALIŞIRKEN SİMBA'NIN UYKUSU GELMİŞ"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas daha önce yaptığı paylaşımda, "Galatasarayımızın artık Simba'sı var. Kartal'dan servis motoruna saklanarak kulübümüze kadar gelen bu minik yavruyu sahiplendik. Ofisimize enerji ve neşe kattı" ifadelerine yer vermişti. Elmas, ofisindeki koltukta Simba'nın uyuduğu yeni bir fotoğrafı paylaşarak, "Biz çalışırken Simba'nın uykusu gelmiş!" dedi. Başkanın bu gönderisi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Burak Elmas'tan Simba'ya gülümseten sitem! Taraflı tarafsız herkes paylaşıma beğeni yağdırdı
Burak Elmas'tan sahiplendiği Simba'ya samimi sitem! Paylaşımı herkesi gülümsetti

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Burak Elmas, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Elmas'tan sahiplendiği Simba'ya samimi sitem! Paylaşımı herkesi gülümsetti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Burak Elmas'tan sahiplendiği Simba'ya samimi sitem! Paylaşımı herkesi gülümsetti - Son Dakika
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