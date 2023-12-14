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Burhaniye'den Tekvando Şampiyonu - Son Dakika
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Burhaniye'den Tekvando Şampiyonu

Burhaniye ilçesindeki lise öğrencisi Ceren Kodalak, Balıkesir'de düzenlenen Okullararası Tekvando İl Birinciliği yarışmasında 55 kiloda şampiyon oldu. Antrenör Şeref Firidinoğlu, Ceren'in gruplar seçmelerine katılacağını belirtti.

Burhaniye\'den Tekvando Şampiyonu
14.12.2023 - 13:02,
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Burhaniye ilçesinde, lise öğrencisi Ceren Kodalak, Balıkesir'de düzenlenen Okullararası Tekvando İl Birinciliğinde 55 kiloda şampiyon olurken, Burhaniye'nin gururu oldu. Başarılı öğrenciyi kutlayan antrenör Şeref Firidinoğlu, başarılı öğrencinin gruplar seçmelerine katılacağını söyledi.

Burhaniye Kuva-yi Milliye Fen Lisesi öğrencisi Ceren Kodalak, Balıkesir'de düzenlenen Okullar arası Gençler Tekvando İl Birinciliği yarışmalarında 55 kiloda Balıkesir birincisi oldu. İlçenin ve okulunun gururu olan Ceren Kodalak, Şeref Firidinoğlu öncülüğünde çalışmalarını sürdürürken gruplar seçmelerine katılacak. Başarılı öğrenciyi kutlayan Antrenör Şeref Firidinoğlu, "Ceren'in başarısı bizi çok sevindirdi. İnşallah, gruplar seçmelerinde de başarılı olacak ve Okullararası Türkiye Şampiyonasına katılacak. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başarılarının devamını diliyor ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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