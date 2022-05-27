Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Emirhan Çetin Türkiye şampiyonu - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Emirhan Çetin Türkiye şampiyonu

27.05.2022 17:19
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Emirhan Çetin Türkiye şampiyonu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen U15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda heyecan tamamlanırken, organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Emirhan Çetin şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen U15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda heyecan tamamlanırken, organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Emirhan Çetin şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde 24 Mayıs'ta start alan ve 63 kulüpten bin 200 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 41 kiloda mindere çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Emirhan Çetin, tüm rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Önemli organizasyonda şampiyon olarak altın madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi, elde ettiği dereceyle 16-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Emirhan Çetin Türkiye şampiyonu
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Emirhan Çetin Türkiye şampiyonu
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Emirhan Çetin Türkiye şampiyonu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Emirhan Çetin Türkiye şampiyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Emirhan Çetin Türkiye şampiyonu - Son Dakika
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