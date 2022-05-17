Bursa Büyükşehir'le 'Spor Köyümde' - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Büyükşehir'le 'Spor Köyümde'

17.05.2022 13:07
Bursa Büyükşehir'le 'Spor Köyümde'

On binlerce öğrenciyi Okul Sporları Etkinlikleriyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 'Spor Köyümde' projesi çerçevesinde köy köy gezerek, kırsal mahallelerdeki çocukları da sporla buluşturuyor.

On binlerce öğrenciyi Okul Sporları Etkinlikleriyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 'Spor Köyümde' projesi çerçevesinde köy köy gezerek, kırsal mahallelerdeki çocukları da sporla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği hayata geçirilen Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri tüm hızıyla devam ederken, projeye dahil edilen spor tırı ile Bursa'da spor yapmayan çocuk kalmayacak. Bursa'nın 17 ilçesini gezen spor tırı, belirlenen köy okullarındaki çocukları da spor, oyun ve etkinliklerle buluşturuyor. Osmangazi Çukurca Mahallesi'ndeki Fan Kulüp İlkokulu'nda düzenlenen spor aktivitesine, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, spor antrenörleri eşliğinde birbirinden farklı sporları deneyimleme imkanı buldu. Öğrencilerin katıldığı, gazozuna maç etkinliği çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Çocuklar; zeka oyunları, golf, güvenli bisiklet sürüş tekniklerini öğrendi ve bisiklet bakım onarım konusunda beceri sahibi oldu. Çocuklar, 'Geleceğe Pedal At' ve 'Gazozuna Maç' etkinleriyle her karesi spor dolu, eğlenceli anlar geçirdi.

7 ilçe toplam 15 bin İlköğretim öğrencisini sporla buluşturmayı hedefleyen spor tırı, 1 Haziran'a kadar yollarda olacak. - BURSA

Bursa Büyükşehir'le 'Spor Köyümde'
Bursa Büyükşehir'le 'Spor Köyümde'
Bursa Büyükşehir'le 'Spor Köyümde'
Bursa Büyükşehir'le 'Spor Köyümde'
Bursa Büyükşehir'le 'Spor Köyümde'

YORUMLAR
500
Bursa yaza hazırlanıyor Bursa yaza hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, oyunlar, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir'le 'Spor Köyümde' - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:14:49. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir'le 'Spor Köyümde' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement