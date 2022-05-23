Bursa'nın Kırkpınarı 346. Kabulbaba güreşlerinde büyük heyecan - Son Dakika
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Bursa'nın Kırkpınarı 346. Kabulbaba güreşlerinde büyük heyecan

23.05.2022 10:01
Bursa'nın Kırkpınarı 346. Kabulbaba güreşlerinde büyük heyecan

Türkiye'nin Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden sonra aralıksız şekilde düzenlendiği ender yerlerden olan ve bu yıl 346.sı düzenlenen Mustafakemalpaşa Belediyesi Kabulbaba Yağlı Güreşleri, yine büyük bir coşkuya sahne oldu.

Türkiye'nin Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden sonra aralıksız şekilde düzenlendiği ender yerlerden olan ve bu yıl 346.sı düzenlenen Mustafakemalpaşa Belediyesi Kabulbaba Yağlı Güreşleri, yine büyük bir coşkuya sahne oldu.

Mustafakemalpaşa'lıların güreşe doyduğu er meydanı Tarihi Kırkpınar Güreşlerini aratmadı. Binlerce güreş severin coşkuyla izlediği müsabakalarda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'da Mustafakemalpaşalıları yalnız bırakmadı. Kıran kırana geçen müsabakalarda 14 boyda 191 pehlivan er meydanına çıktı. Heyecanlı ve çekişmeli geçen final müsabakasında Ali Rıza Kaya güreşen Yalçın Öncül Başpehlivan oldu. Boylarında ilk 4'e giren pehlivanlara da madalyaları verildi.

Yağlı güreşlerin her yıl artan ilgiyle takip edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Yağlı güreş geleneği, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Yağlı güreş geleneğinin insanlarımıza verdiği mutluluk bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Kabulbaba Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesinde emeği geçen, bizlere bu heyecanı yaşatan tertip komitesine teşekkür ediyor, başta Başpehlivanımız olmak üzere tüm güreşçi kardeşlerimizi kutluyorum" dedi. - BURSA

Bursa'nın Kırkpınarı 346. Kabulbaba güreşlerinde büyük heyecan
Bursa'nın Kırkpınarı 346. Kabulbaba güreşlerinde büyük heyecan
Bursa'nın Kırkpınarı 346. Kabulbaba güreşlerinde büyük heyecan

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa'nın Kırkpınarı 346. Kabulbaba güreşlerinde büyük heyecan - Son Dakika


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