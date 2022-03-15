Bursalı güreşçiler madalyaları topladı - Son Dakika
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Bursalı güreşçiler madalyaları topladı

15.03.2022 11:24
Bursalı güreşçiler madalyaları topladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın altyapıya verdiği önem doğrultusunda kendi bünyesinden yetişen sporcularla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kazanılan kupa ve madalyalarla şehrin yüzünü güldürüyor. Gürsu'da gerçekleştirilen U13, U15 ve U17 Güreş Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle yine göz doldurdu. Gürsu Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 30 birincilik, 24 ikincilik ve 21 üçüncülük elde ederken takım halinde de 4 kez kürsünün en üst basamağında yer alıp, 1 ikincilik, 1 de üçüncülük kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları U17 serbest stilde 5 birincilik, 5 ikincilik ve 3 üçüncülük kazanırken, 157 puanla da takım halinde zirvede yer aldı.

U15 serbest stilde Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 3 birincilik, 4 ikincilik ve 6 üçüncülük kazanırken, takım halinde 149 puanla birinci olmayı başardı. U15 grekoromen stilde 7 birincilik, 6 ikincilik, 2 üçüncülük kazanıp takım halinde 175 puanla birinci olan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler, U13 grekoromen stilde 6 birincilik, 4 ikincilik, 2 üçüncülük elde ederken, takım halinde de 120 puanla üçüncü oldu. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri, U13 (11 yaş) serbest stilde 3 birincilik, 2 ikincilik, 4 üçüncülük kazanıp takım halinde 157 puanla ikinci olurken, U13 (12-13 yaş) serbest stilde ise 5 birincilik, 3 ikincilik, 4 üçüncülük elde edip takım halinde ise 203 puanla birinci olmayı başardı. - BURSA

Bursalı güreşçiler madalyaları topladı
Bursalı güreşçiler madalyaları topladı
Bursalı güreşçiler madalyaları topladı

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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Güreş, Gürsu, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursalı güreşçiler madalyaları topladı - Son Dakika


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