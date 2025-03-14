Bursaspor'a PFDK'dan 99 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Bursaspor'a PFDK'dan 99 Bin TL Ceza

Bursaspor\'a PFDK\'dan 99 Bin TL Ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'a çeşitli maddelerden toplam 99 bin TL para cezası ve futbolcu Berkan Keskin'e 1 resmi müsabakadan men cezası verdi.

14.03.2025 11:57  Güncelleme: 11:58
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'a çeşitli maddelerden toplam 99 bin TL para cezası ve 22 yaşındaki futbolcu Berkan Keskin'e de 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 750 TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Belediye Kütahyaspor - Bursaspor mücadelesi sonrası aldığı kararlar şu şekilde:

Bursaspor Kulübünün, 09 Mart 2025 tarihinde oynanan Belediye Kütahyaspor - Bursaspor Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi sebebiyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 72 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına kara verildi.

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Berkan Mahmut Keskin'in, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 750 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor'a PFDK'dan 99 Bin TL Ceza - Son Dakika

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