SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel
BURSASPOR BASKETBOL: Brown 3, Michineau 20, Grantham 11, Sharma, Sarper David Mutaf 23, Pipes 4, Ömer Utku Al 3, Vladimir 12, Berkay Candan 2
ANADOLU EFES: Bryant 12, Thompson 4, Poirier 16, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 12, Beaubois 9, Rıdvan Öncel 4, Smits 5, Johnson 3, Doğuş Özdemiroğlu 21, Burak Can Yıldızlı, Willis 4
1'İNCİ PERİYOT: 8-29
DEVRE: 35-58
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-79
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'e 99-78 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Bursaspor, Anadolu Efes'e Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?