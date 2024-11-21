Bursaspor Başkanı\'ndan TFF ziyareti

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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, TFF 1. Başkan Vekili Sayın Mecnun Otyakmaz ile 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Şahin'i ziyaret etti.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un başkanı Enes Çelik önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Yeniden Süper Lig yoluna giren ve her maçında 40 binin üzerinde taraftarının stadyumda ağırlayan yeşil-beyazlı kulüpte moraller de yerinde. Bu görüntünün oluşmasında başrol olan Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise önemli ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. Başkan Çelik, TFF 1. Başkan Vekili Sayın Mecnun Otyakmaz ile 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Şahin'i ziyaret etti. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkanımız Enes Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Sayın Mecnun Otyakmaz ile 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Şahin'i ziyaret etti." Başkan Enes Çelik, görüşmeler sonrası Otyakmaz ve Şahin'e 16 numaralı Bursaspor forması hediye etti. - BURSA