Bursaspor Basketbol, evinde Bahçeşehir Koleji'ne 90-80 yenilerek 4. haftada kaybetti - Son Dakika
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Bursaspor Basketbol, evinde Bahçeşehir Koleji'ne 90-80 yenilerek 4. haftada kaybetti

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Bursaspor Basketbol, evinde Bahçeşehir Koleji\'ne 90-80 yenilerek 4. haftada kaybetti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Bursaspor Basketbol, sahasındaki maçta Bahçeşehir Koleji'ne 90-80 yenildi. Ev sahibinde Javon Freeman-Liberty 20, Brandon Taylor 16 sayı bulurken konuk ekipte Marquise Reed 16, Malachi Flynn 15 sayı attı.

SALON: Tofaş Spor Salonu

HAKEMLER: Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu, Berk Kurtulmuş

BURSASPOR BASKETBOL: Javon Freeman-Liberty 20, Brandon Taylor 16, Leyton Hammonds 12, Nate Watson 11, Ergi Tırpancı 4, Buğra Çal 3, Ömer Can İlyasoğlu 3, Micheal Moore 2, Warren Washington 2, Tevfik Akdamar, Mete Paçacı.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Marquise Reed 16, Malachi Flynn 15, Kenan Sipahi 11, Aleksa Avramovic 9, Mateusz Ponitka 8, Trevion Williams 8, İsmet Akpınar 7, Tyler Cavanaugh 5, Luka Mitrovic 5, Damien Inglis 4, Furkan Haltalı 2, Maxim Mutaf.

1'İNCİ PERİYOT: 20-20

DEVRE: 36-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-69

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 90-80 mağlup oldu.

Kaynak: DHA
Maç SonucuBasketbolBursasporSigortaTürkiyeSporSon Dakika

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