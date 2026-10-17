Bursaspor Basketbol, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 90-80 yenildi

Bursaspor Basketbol, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 90-80 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bahçeşehir Koleji, Bursaspor Basketbol'u deplasmanda 90-80 mağlup etti. Bursaspor Basketbol sahasında yenilgi alırken Bahçeşehir Koleji deplasmandan galibiyetle döndü.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu, Berk Kurtulmuş
Bursaspor Basketbol: Hammonds 12, Watson 11, Ergi Tırpancı 4, Brandon 16, Brown 7, Moore 2, Freeman 20, Buğra Çal 3, Ömer Can İlyasoğlu 3, Washington 2
Bahçeşehir Koleji: Reed 16, Flynn 15, Cavanaugh 5, Ponitka 8, Trevion 8, Avramovic 9, İsmet Akpınar 7, Damien 4, Furkan Haltalı 2, Kenan Sipahi 11, Mitrovic 5
1. Periyot: 20-20
Devre: 36-41
3. Periyot: 67-69
Beş faulle çıkanlar: 34.24 Freeman, 30.07 Ergi Tırpancı (Bursaspor Basketbol)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bahçeşehir Koleji, Bursaspor Basketbol'u deplasmanda 90-80 yendi.
Kaynak: AA
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