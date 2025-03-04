Bursaspor, Belediye Kütahyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Bursaspor, TFF 3. Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor deplasmanda Belediye Kütahyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve topa sahip olma oyunlarıyla devam ederken, futbolcular son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Yeşil-Beyazlılar, Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA