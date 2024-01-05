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Bursaspor, devre arası çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Bursaspor, devre arası çalışmalarına devam ediyor

Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devre arası çalışmalarına devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde yapılan idmanda futbolcular, geniş alanda çalışmalar gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, cumartesi gününü izinli geçirecek ve 7 Ocak Pazar günü antrenman yaparak hazırlıklarına devam edecek.

Bursaspor, devre arası çalışmalarına devam ediyor
05.01.2024 - 13:15,
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Bursaspor'da devre arası çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı futbolcuların bugünkü idmanı geniş alanda gerçekleştirildi.

Bursaspor, devre arası çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve pas istasyonlarıyla başladı. İkinci bölümde dar alan oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı mas koşuları ile birlikte geniş alan çalışmalarıyla tamamladı.

Cumartesi gününü izinli olarak geçirecek yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına 7 Ocak Pazar günü yapacağı antrenmanla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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