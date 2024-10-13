Nesine 3. Lig'de oynanacak Bursaspor- Kahramanmaraşspor maçında tribünde 41 bin 360 yeşil-beyazlı taraftar yer alacak.
3. Lig'de mücadele eden Bursaspor'u taraftarı yalnız bırakmıyor. Yeşil-beyazlıların, bugün saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı için 41 bin 360 bilet satıldı. - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor-Kahramanmaraşspor Maçında Rekor Taraftar! - Son Dakika
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