Bursaspor-Kahramanmaraşspor Maçında Rekor Taraftar! - Son Dakika
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Bursaspor-Kahramanmaraşspor Maçında Rekor Taraftar!

Bursaspor-Kahramanmaraşspor Maçında Rekor Taraftar!

Bursaspor'un 3. Lig maçında 41 bin 360 taraftar tribünde yer alacak.

13.10.2024 15:43
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Nesine 3. Lig'de oynanacak Bursaspor- Kahramanmaraşspor maçında tribünde 41 bin 360 yeşil-beyazlı taraftar yer alacak.

3. Lig'de mücadele eden Bursaspor'u taraftarı yalnız bırakmıyor. Yeşil-beyazlıların, bugün saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı için 41 bin 360 bilet satıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor-Kahramanmaraşspor Maçında Rekor Taraftar! - Son Dakika

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