Bursaspor Kuşadasıspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Bursaspor, Belediye Kütahyaspor maçı sonrası 1 günlük iznin ardından Kuşadasıspor maçı hazırlıklarına başladı.
Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup 24 hafta maçında deplasmanda Kuşadasıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topa sahip olma oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı.
Bursaspor, Kuşadasıspor maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA
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