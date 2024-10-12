Bursaspor yönetimi, futbolcuları ve eski bakan Faruk Çelik, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Kahramanmaraşspor maçı öncesi moral yemeği yedi.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Takımımız, Sayın Bakanımız Faruk Çelik, Başkanımız Enes Çelik ve yönetim kurulu üyelerimizle yemekte bir araya gelerek maç öncesi moral depoladı. - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor Moral Yemeğinde Bir Araya Geldi - Son Dakika
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