Bursaspor, Tamer Tuna ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Deplasmanda karşılaştığı Bolu spor ile berabere kalan Bursaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.

Bursaspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında 9 kişi kalan Beypiliç Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Bursaspor yönetimi, "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz" şeklinde açıklama yaptı.