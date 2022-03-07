Bursaspor, Tamer Tuna ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Bursaspor, Tamer Tuna ile yollarını ayırdı

07.03.2022 09:19
Bursaspor, Tamer Tuna ile yollarını ayırdı

Deplasmanda karşılaştığı Boluspor ile berabere kalan Bursaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.

Deplasmanda karşılaştığı Bolu spor ile berabere kalan Bursaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.

Bursaspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında 9 kişi kalan Beypiliç Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Bursaspor yönetimi, "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz" şeklinde açıklama yaptı.


Bursaspor, Tamer Tuna ile yollarını ayırdı
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Boluspor - Bursaspor maçının ardından Boluspor - Bursaspor maçının ardından Bursaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı Bursaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Tamer Tuna, Bursaspor, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Tamer Tuna ile yollarını ayırdı - Son Dakika


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