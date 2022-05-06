Bursaspor taraftarına dev ekran müjdesi - Son Dakika
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Bursaspor taraftarına dev ekran müjdesi

06.05.2022 12:31
Bursaspor taraftarına dev ekran müjdesi

Nilüfer Belediyesi, 'Yolun sonu şampiyonluk olsun!' sözleriyle Frutti Extra Bursaspor'un EuroCup finali için Nilüfer Belediyesi Halk Evi önüne dev ekran kuracağını açıkladı.

Nilüfer Belediyesi, 'Yolun sonu şampiyonluk olsun!' sözleriyle Frutti Extra Bursaspor'un EuroCup finali için Nilüfer Belediyesi Halk Evi önüne dev ekran kuracağını açıkladı.

Nilüfer Belediyesi, EuroCup'ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor'un yanında olduğunu belirterek, taraftara dev ekran müjdesi verdi. 11 Mayıs Çarşamba günü İtalya'da oynanacak olan Bologna-Frutti Extra Bursaspor maçı Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde kurulacak olan dev ekranla Bursa'daki taraftara ulaştırılacak. Nilüfer Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Yolun sonu şampiyonluk olsun! Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde buluşalım, finalde Frutti Extra Bursaspor ile tek yürek olalım!" Mücadele saat 21.30'da başlayacak. - BURSA

Bursaspor taraftarına dev ekran müjdesi
Bursaspor taraftarına dev ekran müjdesi

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nilüfer belediyesi, Bursaspor, Bologna, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor taraftarına dev ekran müjdesi - Son Dakika


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