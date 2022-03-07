Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı

07.03.2022 00:43
Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna'yla yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursa spor, teknik direktör Tamer Tuna'yla yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Tamer Tuna, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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