Tahsin Tam: "Boşa geçireceğimiz bir saniye bile yok" - Son Dakika
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Tahsin Tam: "Boşa geçireceğimiz bir saniye bile yok"

15.08.2022 12:31
Tahsin Tam: "Boşa geçireceğimiz bir saniye bile yok"

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, kamp dönemini değerlendirdi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, kamp dönemini değerlendirdi. Çok verimli bir kamp geçirdiklerini ifade eden Tam, "Eksiklerimizi görme adına verimli geçti. Gerçekçi olmak gerekirse boşa geçireceğimiz bir saniye bile yok. Çok çalışmamız gerekiyor. Eksik yönlerimiz geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Afyon kampı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tam, "Çok verimli bir kamp dönemi oldu bizim için. Eksiklerimizi görme adına verimli geçti. Gerçekçi olmak gerekirse boşa geçireceğimiz bir saniye bile yok. Çok çalışmamız gerekiyor. Eksik yönlerimiz geliştirmemiz gerekiyor. Çok zamanımız yok. Son maçtaki oyun geliştiğimizi gösteriyor. O özgüveni kazanıyor oyuncularımız. Oyuncuların üzerinde baskı oluşuyor ama onları yönetebilmesini biz sağlayacağız. O desteği vereceği. Birbirlerini daha iyi tanımaya başladılar. Çok verimli geçti. Çok farklı yaş oyucularından oluşturduğumuz bir takıma sahibiz. Saha iletişim arttırmaya başladık yeterli seviyede değil. Bazı eksikler gözlemledik. Bu konuda objektifiz. Hayal tacirliği yapacak inşalar değiliz. Ama çocuklarımız gelişiyor. Onlar da bizler de elimizden geldiğince mücadelemizi vereceğiz. Daha iyi seviyeye geleceğiz. 18'inde Özlüce Tesisleri'nde buluşacağız. 19'unda bir testimiz var. Nereden nereye geldiğimizi görmek istiyoruz. Antrenmanlarımızı tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

" Eskişehir'le Bursa'da oynayabiliriz"

Eskişehirspor karşılaşması ile ilgili gelen soruya Tahsin Tam, "Karşı taraftan öyle bir arzu çıktı. İki taraftan da bir hareketlenme çıktı. Fakat biz Afyon'a gelmeden her şeyi hazırlamıştık orada bir boşluk oluşturamadık. Tek ihtimal var. Eskişehirspor, Kütahyaspor ile anlaşırsa o şekilde maçı oynayabiliriz. Eskişehir'le Bursa'da oynayabiliriz" yanıtını verdi. Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: "Kadroda çalışmamızı yaptık. Ekibimle bir toplantı yapacağım 3-4 arkadaşımız aşağıda devam edecekler. Artık taktik çalışmalara yoğunlaşacağız. Bu arkadaşlarımız dışarda kaldığında kendilerini değersiz hissedebiliyorlar. Onları altta takip edeceğiz. Oradaki maçlarını takip edeceğiz aşağıdan da 2-3 kardeşimiz aramıza katılabilir. Çarşamba günü U17 ve U19'un maçları var. Onları gözlemleyip karar vereceğiz. Bizim aramızda olmasını istediğim çocuklar var. Daha iyi şartlarda çalışmasını istiyorum. Bursalı çocukları bile tesislerde tutacağız. İzin günlerinde ailelerini görecekler. Gelişimlerini yakinen takip etmek istiyoruz."

"Biz 20 bin seyirci değil 20 bin ruh istiyoruz"

Bursaspor taraftarının son hazırlık maçına gelmesiyle ilgili konuşan Tahsin Tam, "Güzel bir sürpriz oldu. Çok da mutlu etti bizi. Öyle gelmeleri çok teşekkür ederiz onlara biz çok büyük bir aileyiz. Çok büyük bir camiayız onların desteğine ihtiyacımız var. Biz 20 bin seyirci değil 20 bin ruh istiyoruz. Bu çocukların onlara ihtiyacı var. Onları hem Bursaspor'a hem Türk futboluna kazandıracağız. Kısa ve orta vadede planlarımız var uzun vadede planlarımız da var" dedi. Tam son olarak, "Ben oyunculara inanan ve bu inancı hissettiren bir insanım. Aynı zamanda objektif bir insanım eksiklerimizi gözlemleriz. Eksikler antrenmanlarda tamamlanır ben bu çocuklara inanıyorum. Onlar gelişecekler bu seyrettiğiniz 4 maçtan daha iyi performansı göreceksiniz. Biz inandık sizler de inanın" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Bursaspor'un Afyon kampı sona erdi Bursaspor'un Afyon kampı sona erdi Bursaspor, hazırlık maçında Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti Bursaspor, hazırlık maçında Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti
Kaynak: İHA

Bursaspor, Bursa, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tahsin Tam: 'Boşa geçireceğimiz bir saniye bile yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahsin Tam: "Boşa geçireceğimiz bir saniye bile yok" - Son Dakika
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