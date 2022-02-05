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Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Bu bir başlangıç" - Son Dakika

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Bu bir başlangıç"

05.02.2022 18:59

- Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Bu bir başlangıç" Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Altınordu karşısında 1-0 galip gelen Bursaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, önemli bir galibiyet aldıklarını ve bunun bir başlangıç olduğunu ifade etti.

- Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Bu bir başlangıç"

BURSA - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Altınordu karşısında 1-0 galip gelen Bursaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, önemli bir galibiyet aldıklarını ve bunun bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Tamer Tuna, maçın ardından yaptığı açıklamada, kazandıkları için hem camia hem de futbolcuları adına mutlu olduklarını dile getirdi. Tuna, "Geçirdiğimiz süreç kolay değil. Bursaspor camiasına adına kritik dönmeler yaşıyoruz. Kazanmak önemli ama yeterli olmadığını da biliyoruz. İyi futbol önemli, güzel bunu da bugün gördük. Herkesin hassas duygulara sahip olduğu bir camiayız. Böyle kriz durumlara camiaya sarılan taraftar ender görülür. Maçın içerisinde zaman zaman istediğimiz oyunu ortaya koyduk ama asıl istediğimiz bu değil. Altınordu'yu da tebrik etmek lazım. İyi, zevkli ve futbol adına güzel bir maç oldu. Kendi adımıza yapacağımız işler için moralli ve iyi bir başlangıç oldu. Bu galibiyet bizim için bir başlangıç olacak. Maç boyunca taraftar, futbolcuların arkasında olduğunu hissettirdi. Ben bu taraftarı, coşkusunu çok seviyorum. Bu takıma katacaklarını biliyorum. Onların desteği olmadan da başarılı olmayacağımızı biliyorum. Bu ruhu bilen bir insanım. Bursaspor'un içinde bulunduğu durum, Bursa'nın hiçbir zaman içinde olmayacağı bir durum."

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Bu bir başlangıç
Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Bu bir başlangıç
Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Bu bir başlangıç
Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Bu bir başlangıç
Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Bu bir başlangıç
Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Bu bir başlangıç
Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Bu bir başlangıç
Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Bu bir başlangıç

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Tamer Tuna, Spor Toto, Altınordu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: 'Bu bir başlangıç' - Son Dakika Spor


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