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Bursaspor'un efsane futbolcularının isimleri sahalara verildi - Son Dakika

Bursaspor'un efsane futbolcularının isimleri sahalara verildi

05.01.2022 17:19
Bursaspor'un efsane futbolcularının isimleri sahalara verildi

Bursaspor'un efsane futbolcuları Mesut Şen, Ersel Altıparmak ve Nejat Biyediç'in isimleri, İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki üç farklı sahaya verildi.

Bursaspor'un efsane futbolcuları Mesut Şen, Ersel Altıparmak ve Nejat Biyediç'in isimleri, İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki üç farklı sahaya verildi.

Bursaspor'un efsane futbolcusu Mesut Şen, Ersel Altıparmak ve Nejat Biyediç'in isimleri Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki üç farklı sahaya verildi. Törene Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, Divan Başkanı Galip Sakder, Sportif Direktör Deniz Kolgu, Teknik Direktör Tamer Tuna ve efsane isimlerin aileleri katıldı. Bu projenin mimarı olan Deniz Kolgu, "Bursaspor'un gerçek efsaneleri ile bir araya gelmeleri için bir proje düşündük. Önemli bir anma günü yaşıyoruz. Bursa şehri için çok önemli isimler. İnşallah kendi oyuncularımız o isimlerle göz göze geldiği zaman o hissi yaşayacaktır" dedi.

"Bursaspor'u onlar sevdirdi bize"

Divan Başkanı Galip Sakder, "Böyle bir günde burada olmak çok mutluluk verici. Eski abilerimizi hatırlamak çok güzel. Mesut, Ersel, Nejat hiçbir zaman unutulmadı, unutulmayacak da" derken, Başkan Hayrettin Gülgüler de, "Bu projenin fikir babası Deniz hocama da çok teşekkür ederim. Altyapıdan geçen oyuncularımızın bu fotoğraflara özellikle bakmasını istiyorum ki o aidiyet duygusunu, saygıyı, sevgiyi görsünler" ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Tamer Tuna ise, "Bugün Bursaspor'da olma nedenimiz, bu mücadelenin içinde olmamızın efsanelerin de çok etkisi var. Geçmişte bize Bursaspor'u sevdiren bu isimlerin burada olması ve onları anmak çok önemli. Ben burada olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Efsane isimlerin aileleri de konuştu

Efsane futbolcuların aileleri de duygusal anlar yaşadı. Mesut Şen'in eşi Nahide Şen, "Mesut Şen adına burada olmaktan onur duyuyorum. Bursaspor başkanı ve yöneticilerine bizleri böyle onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi. Ersel Altıparmak'ın eşi Nahide Altıparmak da tüm ailesi adına eşiyle çok gurur duyduklarını ifade etti. Nahide Şen, "Çok onur duyduk. Hepsinin ruhu şad olsun. Hatırladığınız için çok çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Nejat Biyediç'in Kızı Anja Biyediç ise Bursaspor'un hem babası hem de Biyediç ailesi için ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Düzenlenen basın toplantısının ardından; Mesut Şen, Ersel Altıparmak ve Nejat Biyediç sahaları, efsane futbolcuların aileleri ile birlikte gezilerek hatıra fotoğrafları çekildi. - BURSA

Bursaspor'un efsane futbolcularının isimleri sahalara verildi
Bursaspor'un efsane futbolcularının isimleri sahalara verildi
Bursaspor'un efsane futbolcularının isimleri sahalara verildi
Bursaspor'un efsane futbolcularının isimleri sahalara verildi
Bursaspor'un efsane futbolcularının isimleri sahalara verildi
Bursaspor'un efsane futbolcularının isimleri sahalara verildi
Bursaspor'un efsane futbolcularının isimleri sahalara verildi

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İbrahim Yazıcı, Tamer Tuna, Mesut Şen, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'un efsane futbolcularının isimleri sahalara verildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bursaspor'un efsane futbolcularının isimleri sahalara verildi - Son Dakika
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