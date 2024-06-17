Bursaspor\'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu

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Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, yeni teknik direktörünü açıkladı. Yeşil-beyazlılar, teknik direktörlük görevine efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'nın getirildiğini duyurdu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ

Bursaspor'un açıklamasında, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARIYDI

Pablo Martin Batalla, futbolculuk döneminde Bursaspor'un Süper Lig'de şampiyon olduğu 2009- 2010 sezonunda kazanılan kupanın mimarlarından biri olmuştu. O sezon takıma liderlik eden Arjantinli Batalla, 2 farklı dönemde giydiği yeşil-beyazlı formayla 250 maça çıkmış ve 68 gol, 78 asistlik performans sergilemişti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Bursaspor ile anlaşmasından önce Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Nilüfer Belediye'de teknik direktörlük görevi yürüten Batalla, 26 maçta 64 puan toplayarak takımı şampiyonluğa taşımıştı. 40 yaşındaki teknik adam, 2021 yılında Bursaspor'da yardımcı antrenörlük de yapmıştı.