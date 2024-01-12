Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla birlikte Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, yarın sabah saatlerinde Mersin'e hareket edecek. - BURSA
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