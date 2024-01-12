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Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirildi ve taktik çalışmalarla sonlandı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde Mersin'e hareket edecek.

Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı
12.01.2024 - 13:36,
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Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla birlikte Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, yarın sabah saatlerinde Mersin'e hareket edecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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