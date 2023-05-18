10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA skandal bir hataya imza attı. Final karşılaşması için sosyal medyada bir paylaşım yapan UEFA, Manchester City ile yarı finalde karşılaşacak olan Real Madrid'i finaldeki Inter'in rakibi olarak gösterdi.
Real Madrid ve Inter'in logolarını kullanan UEFA, "Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın" paylaşımı yaptı.
UEFA, büyük tepki çeken paylaşımın ardından hatasını fark etti ve bu gönderiyi kısa süre içinde kaldırdı. Bu skandal hata futbol dünyasında çok konuşuldu.
Son Dakika › Spor › Büyük final öncesi UEFA'dan eşi benzeri görülmemiş skandal! - Son Dakika