Büyük final öncesi UEFA'dan eşi benzeri görülmemiş skandal!

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10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA skandal bir hataya imza attı. Final karşılaşması için sosyal medyada bir paylaşım yapan UEFA, Manchester City ile yarı finalde karşılaşacak olan Real Madrid'i finaldeki Inter'in rakibi olarak gösterdi.

"FİNALİSTLER BELLİ OLDU"

Real Madrid ve Inter'in logolarını kullanan UEFA, "Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın" paylaşımı yaptı.

KISA SÜRE İÇİNDE SİLİNDE

UEFA, büyük tepki çeken paylaşımın ardından hatasını fark etti ve bu gönderiyi kısa süre içinde kaldırdı. Bu skandal hata futbol dünyasında çok konuşuldu.