Büyük umutlarla gelmişti! İşte Danylo Sikan'ın yeni takımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Büyük umutlarla gelmişti! İşte Danylo Sikan'ın yeni takımı

Büyük umutlarla gelmişti! İşte Danylo Sikan\'ın yeni takımı
21.01.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Ukraynalı forvet Danylo Sikan'ın Anderlecht'e transfer olduğunu duyurdu. Transferin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği ve futbolcuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Trabzonspor, transferden 4 milyon euro bonservis bedeli elde ederken, ayrıca 500 bin euro bonus maddesi ve futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay maddesi de anlaşmaya dahil edildi. 24 yaşındaki Sikan, bu sezon Trabzonspor formasıyla 16 maçta 4 gol atıp 1 asist yapmıştı.

Trabzonspor, Ukraynalı forvet Danylo Sikan'ın bonservisiyle Anderlecht'e transfer olduğunu resmen açıkladı.

SIKAN ANDERLECHT'E TRANSFER OLDU

Belçika'nın Anderlecht Kulübü, Trabzonspor forması giyen Danylo Sikan'ın transferini duyurdu. Yapılan açıklamada, transferin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği ve Ukraynalı futbolcuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

BONSERVİS DETAYLARI KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Sikan'ın transferinden 4 milyon euro bonservis bedeli elde edildiği ifade edildi. Anlaşmada ayrıca 500 bin euro bonus maddesi ve futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay maddesinin yer aldığı aktarıldı.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

24 yaşındaki Ukraynalı forvet, bu sezon Trabzonspor formasıyla 16 resmi maçta görev aldı. Danylo Sikan, bu karşılaşmalarda 4 gol atıp 1 asist yaparken, beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı.

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyük umutlarla gelmişti! İşte Danylo Sikan'ın yeni takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Trabzonspor’a pek faydalı olmadı umarım gittiği yerden başarılı olursun 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’tan Davos’ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:48:12. #7.11#
SON DAKİKA: Büyük umutlarla gelmişti! İşte Danylo Sikan'ın yeni takımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.