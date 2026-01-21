Büyük umutlarla gelmişti! İşte Danylo Sikan\'ın yeni takımı

Trabzonspor, Ukraynalı forvet Danylo Sikan'ın bonservisiyle Anderlecht'e transfer olduğunu resmen açıkladı.

SIKAN ANDERLECHT'E TRANSFER OLDU

Belçika'nın Anderlecht Kulübü, Trabzonspor forması giyen Danylo Sikan'ın transferini duyurdu. Yapılan açıklamada, transferin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği ve Ukraynalı futbolcuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

BONSERVİS DETAYLARI KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Sikan'ın transferinden 4 milyon euro bonservis bedeli elde edildiği ifade edildi. Anlaşmada ayrıca 500 bin euro bonus maddesi ve futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay maddesinin yer aldığı aktarıldı.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

24 yaşındaki Ukraynalı forvet, bu sezon Trabzonspor formasıyla 16 resmi maçta görev aldı. Danylo Sikan, bu karşılaşmalarda 4 gol atıp 1 asist yaparken, beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı.