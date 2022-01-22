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Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi

22.01.2022 20:21
Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyona 73 ilden 632 kulüp katıldı. Şampiyonada 690 kadın ve 869 erkek sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın son gününde erkeklerde 58, 80 ve kadınlarda 49 kilo müsabakaları yapıldı. Kadınlarda Ankara İlbank Spor Kulübünden Elif Ilgın Öztabak finalde Çanakkale Anafartalar Spor Kulübünden Zeynep Taşkın'ı mağlup ederek şampiyon oldu.

Erkeklerde 58 kiloda Ankara Türk Telekom Spor Kulübünden Ömer Faruk Dayıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Mahmut Küskü'nü, 80 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Hüseyin Kartal ise Konya Karatay Belediyespor Kulübünden Ferkan Denizman'ı final maçında mağlup ederek birinciliği elde etti.

Konya'da 5 gün süren şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler

74 kilo

1. Yiğithan Kılıç - Ankara İlbank Spor Kulübü

2. Muhammed Emin Yıldız - Ankara İlbank Spor Kulübü

3. Samet Ayaz - Tekirdağ Çerkezköy Şampiyon Spor Kulübü

63 kilo

1. Kemal Külük - Ankara EGO Spor Kulübü

2. Berkay Erer - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü

3. Furkan Alperen Menekşe - Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü

87 kilo

1. Yunus Sarı - Ankara Ulaştırma Spor Kulübü

2. Ahmet Anıl Afacan - İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü

3. Orkun Ateşli - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü

54 kilo

1. Deniz Dağdelen - Ankara İlbank Spor Kulübü

2. Görkem Polat - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü

3. Server Balaban - Tokat Niksar Belediyespor Kulübü

68 kilo

1. Ferhat Can Kavurat - Ankara İlbank Spor Kulübü

2. Arslan Demir - Ankara EGO Spor Kulübü

3. Muhammet Furkan Demirci - Ankara İlbank Spor Kulübü

+87

1. Emre Kutalmış Ateşli - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü

2. Hüseyin Berat Demircioğlu - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü

3. Ensar Uğuz - Ankara İlbank Spor Kulübü

Kadınlar

49 kilo

1. Emine Gögebakan - Ankara İlbank Spor Kulübü

2. Ruhat Akalın - Ankara PTT Spor Kulübü

3. Fatma Keleş - Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Spor Kulübü

57 kilo

1. Özge Özbey - Ankara EGO Spor Kulübü

2. Gülsüm Gültekin - Eskişehir Öncü Spor Kulübü

3. Ahsen Şengün - Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü

67 kilo

1. Mervenur Evci - Ankara Mamak Belediyespor Kulübü

2. Sıla Nur Gençer - Eskişehir Sarar Spor Kulübü

3. Şahsenem Bağator - Ankara Türk Telekom Spor Kulübü

+73 kilo

1. Nafia Kuş - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü

2. Esra Akbulak - İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü

3. Sude Yaren Uzunçavdar - Ankara Büyükşehir Belediyespor Kulübü

53 kilo

1. Saliha Küçüksolak - Konya Spor Kulübü

2. Zeliha Ağrıs - Ankara İlbank Spor Kulübü

3. Sıla Ezgi Yağcı - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü

62 kilo

1. İkra Kayır - Konya Selçuklu Belediyespor Kulübü

2. Işıl Zafer - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü

3. Selenay Güçlüefe - Konya Spor Kulübü

73 kilo

1. Büşra Öztürk - Ankara Büyükşehir Belediyespor Kulübü

2. Alsu Deniz - Konya Karatay Belediyespor Kulübü

3. Simge Erensayın - İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü

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Türkiye Tekvando Şampiyonası, Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor


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