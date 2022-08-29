Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası, İstanbul'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası, İstanbul'da başladı

29.08.2022 19:36
Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası, İstanbul'da başladı

Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, İstinye'de bulunan TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen organizasyon, 3 Eylül'de sona erecek.

Kadın ve erkeklerde 250'şer bin lira para ödülünün dağıtılacağı organizasyonda erkeklerde Marsel İlhan, Cem İlkel, Yankı Erel, Sarp Ağabigün, kadınlarda Melis Sezer, Başak Eraydın gibi yıldız isimler korta çıkacak.

Toprak zeminde düzenlenecek ve toplam 103 sporcunun ter dökeceği organizasyonu tenisseverler, ücretsiz olarak takip edebilecek.

YORUMLAR
500
Sambo Erkek Milli Takımı, Karabük'te kamp yapacak Sambo Erkek Milli Takımı, Karabük'te kamp yapacak Turizmdeki canlanma otel doluluklarına yansıdı Turizmdeki canlanma otel doluluklarına yansıdı
Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Eylül, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası, İstanbul'da başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:50 Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Jorge Jesus'un tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz
18:17 Avrupa'daki enerji krizi cam üretimini derinden sarstı! Firmalar fiyat artırıp stok yapmaya başladılar
18:12 Konyaspor-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! İlk düdük çaldı
17:19 Pelkas, Acun Ilıcalı'nın saihibi olduğu Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye uçtu
17:18 Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı
17:08 MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:43 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu
17:16 2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 19:36:17. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası, İstanbul'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement