Kadın ve erkeklerde 250'şer bin lira para ödülünün dağıtılacağı organizasyonda erkeklerde Marsel İlhan , Cem İlkel, Yankı Erel , Sarp Ağabigün, kadınlarda Melis Sezer , Başak Eraydın gibi yıldız isimler korta çıkacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, İstinye'de bulunan TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen organizasyon, 3 Eylül 'de sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası, İstanbul'da başladı - Son Dakika

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