Büyükşehir Belediyesi Gençlik Koşusu düzenliyor - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi Gençlik Koşusu düzenliyor

17.05.2022 13:49
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Koşusu düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Çıralı Olympos'tan-Cumhuriyet Meydanına gençlik koşusu düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Çıralı Olympos'tan- Cumhuriyet Meydanına gençlik koşusu düzenleyecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çıralı Olympos'tan -Cumhuriyet Meydanına gençlik koşusu düzenliyor. Gençler, Olympos Yanartaş'ın sönmeyen ateşini meşale ile alarak koşuya başlayacak. Meşaleyi taşıyan gençler, 19 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleşecek olan fener alayına katılacak. Koşuya katılan gençler, Türk Milleti'nin özgürlük ve var olma mücadelesinde can siparene bir şekilde kanlarını bu topraklar için akıtan askerleri anarak, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atakürk'e şükran, minnet ve bağlılıklarını sunacak. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, gençlik, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediyesi Gençlik Koşusu düzenliyor - Son Dakika


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