Büyükşehir Kick Boks'cuları nefes kesti - Son Dakika
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Büyükşehir Kick Boks'cuları nefes kesti

25.06.2022 09:57
Büyükşehir Kick Boks'cuları nefes kesti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü başarıya doymuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü başarıya doymuyor. Son olarak Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılan sporcular, 5 bin sporcu arasından başarı elde ettiler.

22 Haziran'da Kocaeli'de başlayan ve halen devam Türkiye Kick Boks Şampiyonası birbirinden zorlu müsabakalara sahne oluyor. Türkiye'nin birçok ilinden toplam 5 bin sporcunun katıldığı şampiyonada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları gösterdikleri başarılarla adeta parmak ısırttı. Profesyonel Büyükler klasmanında ringe çıkan sporculardan Fatih Erman ve Ayşe Kaplan birinci olurken, aynı klasmanda Hale Toka ise 3'üncülük elde etti. Gençler klasmanında ise Abdullah Emirhan kürsüyü boş bırakmayarak şampiyonayı 3'üncü tamamladı.

Alınan sonuçların ardından sporculardan Fatih Erman, Ağustos ayında Konya'da yapılacak İslam Oyunları ve Kasım ayında yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Aynı klasmanda birincilik elde eden Ayşe Kaplan ise Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım adına yarışma hakkı elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, elde edilen sonuçların gurur verici olduğu ifade edilerek, "Sporcularımız, katılımın oldukça yüksek, rekabetin hat safhada olduğu Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda özel bir başarı örneği sergilemiştir. Sporcularımızın yakın zaman diliminde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazanmış olmaları bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Sporun birçok alanında elde ettiğimiz bu üstün başarılar, yakın gelecekte şehrimizi bu alanda bir marka haline getirecektir. Bu vesile ile şampiyonada göğsümüzü kabartan sporcularımızı tekrar kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

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Pamukkaleli kick bokscular milli takımda Pamukkaleli kick bokscular milli takımda
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Büyükşehir Kick Boks'cuları nefes kesti - Son Dakika

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