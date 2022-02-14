Üye Girişi
Büyükşehirli 3 yüzücü milli takımda - Son Dakika

Büyükşehirli 3 yüzücü milli takımda

14.02.2022 09:40
Büyükşehirli 3 yüzücü milli takımda

Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları 2 Türkiye Şampiyonluğu kazanırken, 3 sporcusunu da Milli Takıma gönderecek.

Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları 2 Türkiye Şampiyonluğu kazanırken, 3 sporcusunu da Milli Takıma gönderecek.

2 Türkiye Şampiyonluğu ile Denizli'yi bir kez daha gururlandıran Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı 3 sporcusunu Milli Takıma gönderecek. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenlendi. Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu İbrahim Burhan 1000 metre erkekler serbest stilde; Emine Doğa Aktaş ise 1000 metre kızlar serbest stilde Türkiye Şampiyonu oldu. Berkay Çağdaş Ülker ise 1000 metre erkekler serbest stilde Türkiye 6'ncısı oldu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları aldıkları başarılı derecelerle Açık Su Milli Takımı'na seçilmeye hak kazandı.

"Şehrimizin çocuklarıyla gurur duyuyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, aldıkları derecelerle kenti bir kez daha gururlandıran İbrahim Burhan, Emine Doğa Aktaş ve Berkay Çağdaş Ülker'i tebrik ederek antrenörleri Çiğdem Ekmekçi ve Yusuf Başar'ı kutladı. "Şehrimizin çocuklarıyla gurur duyuyoruz" diyen Başkan Zolan, "Sporcularımızın başarısı inşallah devam eder, şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ederler. Bizler gençlerimize, geleceğimize destek olmayı, onların önünü açmayı sürdüreceğiz. Sporcularımız bir kez daha tebrik ediyor, ailelerimize, antrenörlerimize ve tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Büyükşehirli 3 yüzücü milli takımda

YORUMLAR
500

Türkiye, Denizli, Milli, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehirli 3 yüzücü milli takımda - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:42 Teftiş Kurulu Raporu: PTT'nin 2 milyon doları buhar oldu! CHP'li vekil paylaştı
09:37 Başak Dizer, hamilelik pozlarını paylaştı
09:34 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı?
09:28 Rusya'nın iki hafta içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini belirten ABD'li general konuştu
09:18 Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi
09:11 Kübra Ece'nin son anlarını eski sevgilisi anlattı: "Senden kurtulmak istiyorum" dedim, balkona koşup aşağı atladı!
09:11 Meral Akşener: İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım
09:09 Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı
09:01 "AK Parti 10 günde yüzde 10 oy kaybetti!" Ekonomist Atilla Yeşilada yorumladı
09:01 Pandemi'de en çok depresyona giren ülke: Türkiye
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 09:49:32. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehirli 3 yüzücü milli takımda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement