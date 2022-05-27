Buz hokeyinde uluslararası organizasyon müjdesi - Son Dakika
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Buz hokeyinde uluslararası organizasyon müjdesi

27.05.2022 20:59
Buz hokeyinde uluslararası organizasyon müjdesi

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası 2. Klasman müsabakalarına İstanbul'un ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası 2. Klasman müsabakalarına İstanbul'un ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Halit Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Finlandiya'da düzenlenen Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Kongresi'nde 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası 2. Klasman ev sahipliğini İstanbul'a getirdik. 20 yaş altı erkekler ile 18 yaş altı kadınlar Dünya Şampiyonası için de adaylık sürecimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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