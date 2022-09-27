Çağdaş Atan: Evimizdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz - Son Dakika
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Çağdaş Atan: Evimizdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz

27.09.2022 19:16
Çağdaş Atan: Evimizdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Evimizdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Evimizdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Zor ama güzel bir maç olacak" dedi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarına akşam idmanıyla devam etti. Günü çift idmanla geçiren Kayserispor'un akşam idmanından önce konuşan teknik direktör Çağdaş Atan, "Ligde 8'inci maçımızı oynayacağız. 2-3 milli oyuncumuzun dışında eksiğimiz yok. Sakatlığı bulunan isimler de dönmeye başladı. Mustafa Pektemek ve Emrah Başsan takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı devam eden Attamah ile Ali Karimi var. Moralimiz yerinde, iyi çalışıyoruz. Ligin doğal favorilerinden, geçen senenin şampiyonu Trabzonspor'a karşı oynayacağız. Kendi evimizde iyi bir performansa sahibiz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. O nedenle bu hafta seyircinin desteğine çok ihtiyacımız var. Bu hafta onları stadı daha fazla doldurmaya davet ediyorum. Güzel, coşkulu sahada uygulamak istediklerini yapmaya çalışan bir Kayserispor izlettireceğiz" açıklamasında bulundu.

"AMACIMIZ, ŞEHRİMİZLE BÜTÜNLEŞİP İYİ FUTBOL OYNAMAK"Kayserispor'un iç sahada maç kaybetmemesinin kendilerinde baskıya neden olup olmadığı sorusu üzerine genç teknik adam, "Baskı hissetmiyoruz. Her iç saha maçlarından önce 'Burası bizim evimiz, kazanmamış gerekiyor' diye konuşuyoruz. Bu maç da o maçlardan bir tanesi olacak. Hiç istemeyiz ama iç sahada da kaybettiğimiz olacak. Evimizdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Her şeyden önce amacımız şehrimizle bütünleşip iyi futbol oynamak. Zor ama güzel bir maç olacak" yanıtını verdi.DIMITRIOS KOLOVETSIOS: LİGE VERİLEN ARADA ÇOK İYİ ÇALIŞTIKİdmandan önce konuşan Kayserispor kaptanı Dimitrios Kolovetsios ise "Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Kaliteli oyuncuları var. Bununla ilgili olarak hocamızla birlikte taktik idmanlarda buna çalışıyoruz. Milli maç nedeniyle lige verilen arada çok iyi çalıştık. İyi konsantre olduk. Umuyorum ki taraftarımızın da desteği ile kazanırız" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çağdaş Atan: Evimizdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz - Son Dakika

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