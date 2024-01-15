Çağdaş Bodrum Spor Altyapı Takımları Başarıya Ulaşıyor

Bodrum'da basketbola yeni bir soluk getiren Çağdaş Bodrum Spor, altyapısıyla da dikkat çekiyor.

Kurduğu basketbol akademisi ile çocukların ve gençlerin spora olan ilgisini arttırarak başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefleyen Çağdaş Bodrum Spor'un alt yapı takımlarında başarılar gelmeye başladı.

Çağdaş Bodrum Spor U14 takımı, Bodrum'da oynadığı 12 maçın 11'inden galip ayrılarak bölge şampiyonalarına katılmak için Muğla'da düzenlenen il müsabakalarında da sahadan galip ayrılarak il şampiyonu oldu.

Bodrum'da oynadığı 8 maçın 8'ini de kazanan Çağdaş Bodrum Spor U16 Takımı ise bu hafta Muğla'da il şampiyonu olmak için mücadele verecek. - MUĞLA