Spor

Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi Atletico Madrid'den transfer ettiği milli futbolcu Çağlar Söyüncü, "Önceliğim her zaman burasıydı ve sonunda oldu." dedi.

28 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli ekibin yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını sürdürdüğü Avusturya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Çağlar, "Güzel bir havamız var. Geçen seneden bozulmayan bir takımdaşlık söz konusu. Efsane bir hocamız da var. Dünyada kendini kanıtlamış bir hoca. Çok güzel bir ortamımız var. Umarım sakatlık olmadan bu etapları atlatırız ve ilk resmi maçımıza hazır oluruz." diye konuştu.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde kendisinin de Leicester City forması giydiğini belirten milli futbolcu, "Orada rakip olduğumuz bir maçta esprili bir konuşmamız olmuştu. Sonra UEFA Konferans Ligi'nde Leicester City- Roma eşleşmesinde yine karşılıklı oynadık. Konuşmalarımız oldu ama ciddi anlamda konuşulmadı. Ama hocamızın beni istediğini biliyordum. Buraya da gelince çok mutlu oldum. Ben de hiç düşünmeden buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Çağlar, sakatlığının tam olarak geçip geçmediğiyle ilgili, "Doktorlarımızla konuştuk, çok ufak da olsa MR'ımda geçen sezonun son maçındaki sakatlığımdan dolayı ufak bir görüntü var. Arkadaşlarım çalışmalara benden bir hafta önce başladıkları için onlarla aynı seviyede değilim. Sakatlık sürecini risk almadan geçirmek önemli. Hocamız, doktorumuz ve ben bir görüşme yaptık ve bir hafta daha diyebilirim. Ondan sonra hayırlısıyla takımla çalışmalara başlayacağım." bilgisini verdi.

"Geldiğimden beri burada kalmak istediğimi söyledim"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı ve sportif direktör Mario Branco'nun transfer süreciyle özel ilgilendiğini anlatan Çağlar Söyüncü, şunları kaydetti:

"Geldiğimden beri burada kalmak istediğimi başkanımıza da söyledim. Futboluma da bunu yansıtmaya çalıştım. Uzun yıllar Avrupa'da oynadığım için mutluyum ama artık Fenerbahçe'de oynamak istediğimi ilettim. Sağ olsun başkanımız geçen senenin sonlarına doğru planlamamı, düşüncemi sordu. Ben de ilk önceliğimin burası olduğunu söyledim. Sezon biteli yaklaşık bir ay oldu ve ben de kimsenin telefonunu açmadım. Önceliğim her zaman burasıydı ve sonunda oldu."

Jose Mourinho'nun dünya çapında bir teknik adam olduğunu aktaran deneyimli stoper, böyle isimlerin Türk futbolu için, kendileri için, altyapıdan çıkan oyuncular için çok önemli olduğunu vurguladı.

"Milli takımda gurur verici bir tablo var"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın başarısına değinen Çağlar Söyüncü, "Milli takımda gurur verici bir tablo var. Gruptan çok güzel çıktık. Eksiklerimiz yok mu, tabii ki de var ama orada rövanşı olmayan maçlar oynuyoruz. Bunun için bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ediyorlar. Ben de sakatlığımdan dolayı orada olamadığım için gerçekten üzgünüm ama her şeyde bir hayır vardır. Oradaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hollanda maçında da en üst seviye performansla turu geçeceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde formasyonun, formatın değiştiğini hatırlatan sarı-lacivertli futbolcu, "Ülke olarak puanımız son zamanlarda oldukça yükseldi. Sezonu erken açtık. Uzun bir sezon olacak. Arkadaşlarımızla hep konuşuyoruz, buraya geldiğimde de gördüm. Çok mutlu bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Bunu zaten herkes görebiliyor. Biz her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sezonun uzun ya da kısa olmasının bizim için hiçbir önemi yok." diye konuştu.